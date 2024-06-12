تغيير اسم بعثة الناتو في أوكرانيا وفقا لطلب ألمانيا

وافق حلف شمال الأطلسي (ناتو) على إطلاق اسم جديد على مهمته في أوكرانيا، حيث سيطلق عليها اسم "مهمة الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب في أوكرانيا" بدلا من "بعثة الناتو في أوكرانيا".

وصرح دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الاسم الجديد ينظر إليه باعتباره انتصارا لألمانيا، لأنه يوضح أن المهمة تتعلق بأنشطة الدعم والتدريب.

وكانت معظم دول الحلف تدعم استخدام اسم "بعثة الناتو في أوكرانيا"، فيما كانت الحكومة الألمانية ترى أن هذا الاسم يمكن أن يفهم خطأ باعتباره يعني أن الحلف يريد إرسال جنود إلى أوكرانيا. وأوضح الدبلوماسيون أن ألمانيا كانت تخشى أن تستخدم روسيا الاسم للدعاية ضد الحلف.

في المقابل، يرى أعضاء آخرون أن الكرملين سوف يدين في كل الأحوال مشروع الناتو باعتباره عدواناً، وسيستخدمه في حملات الدعاية.

وسيكون دور "مهمة الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب" بصفة أساسية التنسيق الدولي لإرسال الأسلحة وأنشطة التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية. كما ينظر للمهمة باعتبارها إجراء احتياطيا في حالة عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2024.

وأثارت تصريحات أدلى بها ترامب من قبل شكوكا فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا تحت قيادته.