القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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بعث الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هــ.

وجاء في التهنئ: الرئيس عبد الفتاح السيسى،رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إليكم بأسمى آيات التهانى التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله عزوجل أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصرنا الغالية باليمن والبركات، بقيادتكم المخلصة الصادقة لمسيرة الوطن نحو غدٍ أفضل لشعب مصر العظيم.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون إستعدادهم التام، للبذل والتضحية والفداء فى إنكارٍ للذات اقتداءً بالمثل العليا التى أرستها هذه المناسبة المباركة، وفاءاً منهم للمهام والمسئوليات العظمى التى كلفهم بها شعب مصر العظيم لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه والله أدعوا أن يحفظكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة، إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة، القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة، المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.