تشكيل حكومة انتقالية جديدة في هايتي

شكل رئيس الوزراء المؤقت في هايتي، جاري كونيل، حكومة جديدة بعد شهور من الجمود في بلد تحاصره الأزمات، حيث جرى نشر إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة التي تتألف من 14 وزيرا في الجريدة الرسمية للبلاد أمس الثلاثاء.

وتبدأ الحكومة الانتقالية الجديدة عملها في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الكاريبية الفقيرة واحدة من أسوأ أزماتها السياسية والاجتماعية حتى الآن.

وتسيطر حاليا عصابات مدججة بالسلاح على معظم أنحاء العاصمة بورت أو برنس التي تشهد أعمال عنف مميتة منذ سنوات.

وتم تكليف الحكومة المؤقتة الجديدة بمهمة تمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة، هي الأولى في البلاد منذ عام 2016.

وفي أواخر مايو الماضي، انتخب المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي جاري كونيل، الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء في الفترة من سبتمبر 2011 إلى مايو 2012، رئيسا مؤقتا للوزراء لقيادة الدولة الكاريبية للخروج من الأزمة.

كما سيتولى كونيل منصب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة الجديدة.

ويعاني نحو نصف سكان هايتي البالغ عددهم 11 مليون نسمة من الجوع الحاد، حيث نزح أكثر من 360 ألفا داخليا.