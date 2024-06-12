رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إجراءات جديدة لملاحقة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن البعثة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لملاحقة إسرائيل على الأعمال العسكرية وعمليات الإبادة والقمع والقتل في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستأتي تباعا.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء: «عندما خرجت المحكمتان الدوليتان بالمقررات التي خرجت بهما قلنا إننا سنبدأ بمقاربة مختلفة لترجمة هذه الإجراءات التي خرجت من أعلى جهة قضائية دولية، وما خرج جزء من العمل الذي سيتم استكماله».

وأشار إلى عمل البعثة من خلال إجراءات ومعلومات يتم جمعها من الأرض، استنادا إلى مبادئ ومفاهيم حقوقية.

وشدد على أن محادثات أو تسويات وأي مقاربة في قضية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لن ينطوي تحتها أي من العناوين التي يعملون من خلالها، وهي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.