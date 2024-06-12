دشَّنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، في المشاعر المقدسة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن التجربة، التي دشنها المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وتم تطبيقها لأول مرة، تضمنت إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي وهو أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني.

ومن شأن التاكسي الجوي الكهربائي أن يوفر الخدمات لحجاج بيت الله الحرام عبر نقلهم بين المشاعر المقدسة وفي حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

سعدت صباح هذا اليوم؛ بإطلاق تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، التي تم تطبيقها لأول مرة في المملكة؛ ضمن مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم #حج1445هـ؛ تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإعتماد أحدث نماذج النقل الجديدة والمبتكرة التي تعتمد… https://t.co/4ju77GWRP6 — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) June 12, 2024

وأعرب الجاسر، عن سعادته بإطلاق تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، التي تم تطبيقها لأول مرة في المملكة؛ ضمن مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم حج 1445هـ؛ تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن التجربة تعتمد على أحدث نماذج النقل الجديدة والمبتكرة التي تعتمد على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز استدامة قطاع النقل الذكي، وتبني التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، وفق رؤية السعودية 2030.