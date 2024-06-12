المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: الفظائع تزداد في دارفور

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن هناك دلائل على حدوث فظائع في إقليم دارفور السوداني.



ودعا خان المنظمات الدولية في نداء عاجل وجهه اليوم الثلاثاء في لاهاي الشركاء والسلطات المحلية إلى جمع الأدلة والمعلومات وتسليمها إليه.



وذكر أن محققي المحكمة يتلقون معلومات من دارفور يوميا تشير إلى ما وصفه بهجوم منظم ومنهجي وخطير على الكرامة الإنسانية.



وتحقق المحكمة ومقرها لاهاي في الإبادة الجماعية في دارفور منذ عام 2005، عندما كلفها مجلس الأمن الدولي بذلك.



وأشار خان إلى هجمات مستمرة ومتتالية على السكان المدنيين وخاصة مخيمات اللاجئين فضلا عن جرائم اغتصاب على نطاق واسع وأنواع أخرى من العنف الجنسي وقصف المناطق السكنية ونهب المستشفيات والهجوم عليها.



وحذر المدعي العام أن الأزمة تتفاقم والمعاناة تزداد. ويتحدث خبراء أمميون عن إبادة جماعية جديدة.