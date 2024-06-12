الاتحاد الأوروبي يقدم ضمانات قروض بقيمة 4ر1 مليار يورو للشركات الأوكرانية

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قرر الاتحاد الأوروبي دعم الشركات الأوكرانية وجهود إعادة بناء البنية التحتية الحيوية المدمرة في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، من خلال تقديم مساعدات بقيمة 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) لأوكرانيا.

وقالت ناديا كالفينو رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء للإعلان عن تمويل مشروعات لإعادة بناء مستشفيات وطرق وخطوط كهرباء في أوكرانيا إن "صمود الشعب الأوكراني ملهم".

تتكون حزمة التمويلات التي يقدمها البنك من مليار يورو من ضمانات قروض و400 مليون يورو منح.

وستتيح ضمانات قروض الاتحاد الأوروبي للبنوك الأوكرانية تقديم قروض بأكثر من مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا.

ووقع بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتفاقيات التمويل الأوكراني في مؤتمر دولي ببرلين.

في الوقت نفسه قرر الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون يورو لاستعادة الخدمات العامة الأساسية مثل المياه النظيفة والاسكان الاجتماعي في المدن الأوكرانية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي الشامل لأراضيها في فبراير 2022. ومنذ بدء الحرب قدم بنك الاستثمار الأوروبي حوالي ملياري يورو لأوكرانيا.