 اليونان تخطط لسداد مبكر بقيمة 8 مليار يورو بالنسبة لقروض الإنقاذ - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يونيو 2024 4:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليونان تخطط لسداد مبكر بقيمة 8 مليار يورو بالنسبة لقروض الإنقاذ

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 3:51 م

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تخطط لسداد قروض إنقاذ بقيمة 8 مليار يورو (6ر8 مليار دولار) قبل الموعد المحدد، مما يؤكد على إحراز البلاد تقدم في التعافي من أزمة الديون.  

ويتوافق السداد المبكر مع ثلاث سنوات من الأقسام ويمثل المرة الثالثة التي تتحرك فيها اليونان لتسريع سداد حزمة قروض تلقتها في أول برنامج إنقاذ لها في 2010.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، في مكتبه في أثينا، "لقد حققنا الكثير منذ أعيد انتخابنا. وفيما يتعلق بالمعاملات السوقية، ربما تجاوزت التوقعات".

وتعد الخطوة التي تغطي استهلاك القروض من 2026 إلى 2028، دلالة واثقة للأسواق المالية بشأن التعافي الاقتصادي الجاري. ورغم أن الحكومة خفضت هدفها لعام 2024 إلى 5ر2 % من التقدير السابق ونسبته 9ر2 %، فأن أداء البلاد أعلى بكثير من متوسط توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك