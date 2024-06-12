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تتمتع النساء بهرمون يقيهن من التعرض لأمراض القلب في سن الشباب، ولكن مع انقطاع الطمث ينخفض هذا الهرمون، وبالتالي ترتفع نسبة تعرض السيدات لأمراض القلب.

وأكدت دراسة حديثة أن عصير البنجر بإمكانه الحفاظ على وقاية السيدات من مشاكل القلب حتى مع انخفاض الهرمون.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقا من جامعة بنسلفانيا الأمريكية أجرى تجربة على 24 سيدة في سن انقطاع الطمث لمشاهدة تأثير عصير البنجر على الأوعية الدموية.

ووجد الفريق بعد أيام من التجربة تمدد الأوعية الدموية للسيدات المواظبات على شرب كوب بنجر يوميا.

وقالت الدراسة إن معدلات النيتريت في العصير هي ما تسبب تمدد الأوعية الدموية.

وأوضح جوسلين دلغادو، أحد مشرفي الدراسة، أن النيتريت المتوافرة بالبنجر تحديدا لديها القدرة على التحول لأكسيد النيتريك والذي يوسع الشرايين.

وأشار جوسلين، إلى أنه بالرغم من توافر النيتريت باللحوم إلا أنه لا يتحول لأكسيد النيتريك مثل حال البنجر الذي يستفيد منه الجسم.

وتابع أن أكسيد النيتريك الناتج عن شرب البنجر يكاد يعادل تأثير هرمون الاستروجين الذي كان يسبب توسع الأوعية لدى السيدات ويحميهن من أمراض القلب.

وينصح الأطباء مرضى الضغط بشرب عصير البنجر نظرا لفوائده للأوعية الدموية.