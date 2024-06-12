مناقشة آليات تحسين منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في جنوب سيناء

ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، آليات تطوير وتحسين منظومة المرافق في المحافظة.

تناول الاجتماع أولويات المشاريع الجاري تنفيذها، وضمان توفير إمدادات المياه للمناطق الحيوية من خلال إنشاء خزانات استراتيجية وروافع لتغذية هذه المناطق، بحسب بيان للشركة اليوم.

ناقش الاجتماع أهم مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي الحالية، وحدد الاحتياجات الملحة، ووضع تصور لتطوير وتحسين منظومة المرافق، وأهم الحلول العاجلة.

وأكد اللواء خالد فودة أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، لتنفيذ المشروعات المطلوبة لتلبية احتياجات أهالي جنوب سيناء.

من جانبه، أشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب إلى أهمية تحديث المخطط العام لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، لافتا إلى حصر جميع الاحتياجات لتوصيل الخدمة، ووضع أولويات لمشروعات المد والتدعيم، والإحلال والتجديد على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بزيادة الدعم المخصص للمحافظة، بأهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عرضت المهندسة، حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، دراسة للاستفادة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحى بالفنادق والقرى السياحية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وكلف المهندس ممدوح رسلان فريق عمل من الشركة القابضة للتوجه إلى محافظة جنوب سيناء لإعداد دراسة متكاملة تشمل الجوانب البيئية والجدوى الاقتصادية.