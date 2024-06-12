قصواء الخلالي تطالب بكشف إنجازات الوزراء المعاد اختيارهم: نريد أكفاء لا أصدقاء

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه «قد آن الأوان لفقه الأولويات»، مطالبة الحكومة الجديدة؛ بوضع المواطن على رأس أولوياتها وجعله الأولوية رقم واحد، مبدية في الوقت ذاته أمنياتها بإنهاء مرحلة تخفيف أحمال التيار الكهربائي.

وانتقدت خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، صمت وزارة الكهرباء حيال الأنباء المتداولة عن مصادر داخلها، بشأن وقف تخفيف برنامج التيار الكهربائي خلال أيام العيد، مطالبة الوزارة بـ«النفي أو التأكيد».

ودعت إلى اختيار وزراء أكفاء قادرين على إدارة الملفات بناءً على قدراتهم -لا لعلاقاتهم الشخصية أو تاريخهم مع مسؤولين آخرين- قائلة: «أهلا بالوزير القادم بناء على قدراته وسيرته الذاتية وبرنامجه ورؤيته للملفات التي سيتولاها، أما أن يأتي وزير لمجرد أنه قريب أو صاحب، أو كان بيشتغل مع فلان زمان فاستمر مكمل في الوزارة؛ لأنه كان معاه زمان وهيكمل إلى ما شاء الله والمسيرة تستمر يبقى الدكتور مصطفى وصديقه».

وتابعت:«نحن لا نمتلك رفاهية الرؤية الآن، الرؤية وضعت من رئيس الجمهورية في تكليف رئيس الوزراء، حضرتك كوزير أو كحكومة مسئوليتك تنفيذية، نحن في انتظار برامج واضحة المعالم قابلة للتنفيذ ومحددة التوقيتات، علشان نقعد نتحاسب بعد 3 أو 4 شهور، ولا نريد وزيرا لا يذهب إلى البرلمان، ويقول أنا مش بتاع برلمانات».

وأضافت:«نحن متقبلون ما رأته الدولة في اختيار رئيس الحكومة، لكن هل ستستمر الحكومة بشكل ثان تلف لنا من الناحية الثانية بنفس الوزراء.. هناك تساؤلات كثيرة جدًا لو استمرت بعض الأسماء؛ أكيد هتكون بتعمل سحر سفلي نحن لا نراه ما هو سر البقاء! الأخطاء والتراكمات ستستمر وستظل المكنة تجر لغاية ما تصل إلى بلونة كبيرة مش كويسة».

ووجهت رسالة مطالبة رئيس الحكومة:« هتختار نفس الوزير كرئيس حكومة حقك، لكن حقنا نعرف سبب الاختيار وهيكمل ومستمر ليه؟ قدمولنا الإنجازات التي قدمها الفترة الماضية التي تؤهله للاستمرار! وما هو برنامجه الجديد».