أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك

قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل تطبيق أجزاء أساسية من القواعد العالمية الجديدة لرسملة البنوك بمقدار عام، حتى لا تتضرر البنوك الأوروبية من الجدل الدائر حول هذه المعايير في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه كان من المقرر أن يطبق الاتحاد الأوروبي حزمة أوسع من القواعد المصرفية الجديدة اعتبارا من أول يناير المقبل، بعد نحو 7 سنوات من موافقة الهيئات التنظيمية في لجنة بازل للرقابة المصرفية على الإجراءات الجديدة باعتبارها الجزء الأخير من عملية وضع القواعد الرامية إلى منع تكرار الأزمة المالية التي ضربت العالم في أواخر 2008.

وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي يعتزم الآن تأجيل تطبيق القواعد الجديدة التي ستؤثر على أنشطة التداول للبنوك، نظرا لأن هذه الأنشطة عالمية بطبيعتها. وتمتلك المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سلطة تأجيل تطبيق هذا الجزء دون العودة إلى البرلمان الأوروبي أو حكومات الدول الأعضاء.

ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة بشأن ما يسمى الانتهاء من قواعد بازل الثالثة خلال الشهور الأخيرة، حيث يقول قادة في الاتحاد ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا ستضر ببنوكها بتحركها قبل الدول الأخرى نحو تطبيق القواعد الجديدة. كما دعا كريستيان سفينج الرئيس التنفيذي لمجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية المفوضية الأوروبية للتحرك من أجل حماية مصالح البنوك الأوروبية مشيرا إلى المنافسة الدولية القوية التي تواجهها هذه البنوك.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تستقر حتى الآن على نسخة القواعد الخاصة بها لتطبيق القواعد العالمية الجديدة لرسملة البنوك والتي يطلق عليها في الولايات المتحدة اسم نهاية لعبة بازل الثالثة، بعد أن تحولت إلى قضية سياسية ومن غير المتوقع بدء تطبيقها قبل منتصف العام المقبل. ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا تطبيق القواعد الجديدة في منتصف العام المقبل.