وزيرة البحث العلمي الألمانية تعلن دعم قطاع الأبحاث في أوكرانيا بـ 24 مليون يورو

أعلنت وزارة البحث العلمي الألمانية عن دعم قطاع العلوم والأبحاث في أوكرانيا بـ 24 مليون يورو خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزيرة البحث العلمي الألمانية بتينا شتارك-فاتسينجر في برلين اليوم الأربعاء على هامش المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقالت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الحر إن العلوم والأبحاث الممتازة تعتبر ركيزة أساسية بالنسبة لإعادة الإعمار، وأضافت :" من أجل ذلك نحتاج إلى علماء وعالمات متميزين ومتصلين ببعضهم البعض، كما نحتاج أيضا إلى آفاق تعليمية للشباب".

وبحسب شتراك-فاتسينجر، فإن وزارتها تدعم أوكرانيا في عدة مجالات من بينها بناء وتعزيز مجموعات البحث المشتركة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ويعمل ممثلو جامعات ومعاهد ألمانية وأوكرانية في مشاريع مدعومة، على سبيل المثال، في مجالات تاريخ ألمانيا وأوكرانيا وأوروبا في القرن العشرين، وأبحاث المضادات الحيوية وأبحاث الكوانتم.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين تستقبل منذ أمس الثلاثاء مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار في أوكرانيا يناقش فيه حوالي 2000 مشارك من 60 دولة سبل تقديم الدعم الإضافي لعملية إعادة الإعمار في أوكرانيا التي تضررت بشدة جراء الحرب مع روسيا.