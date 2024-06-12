أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% شهريا.

كان محللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 5ر0% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3ر0% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 4ر2% في حين كان محللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر1% خلال إبريل وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 9ر0% وفقا للبيانات الأولية.

وارتفع مؤشر أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 9ر0% شهريا.

يأتي الكشف عن بيانات أسعار الجملة بعد يومين من إعلان مكتب الحكومة اليابانية انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي سجل نموا ربع سنويا بنسبة 1ر0%.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة يوم الاثنين الماضي إلى انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول بنسبة 8ر1% سنويا، في حين كان محللون يتوقعون انكماشا سنويا بنسبة 2% بعد نمو سنوي بنسبة 2ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.