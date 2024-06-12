تونس تستعيد قطع أثرية هامة من فرنسا

أعلنت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء استعادة "قطع أثرية هامة" من فرنسا بعد نحو سبعين عاما من سحبها من تونس.

ووفق رواية السلطات سحبت القطع الأثرية من تونس عبر أحد المستوطنين الفرنسيين كان عمل في القطاع العسكري خلال حقبة الاستعمار الفرنسي بين عامي 1954 و1959.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها، أن أحد أبناء المواطن الفرنسي أبلغ عن القطع لدى السفارة التونسية في باريس لتأمين إجراءات إرجاعها إلى تونس.

وتشمل القطع الأثرية المسترجعة تاج مركب من الحجارة الكلسية يرجح أن يعود إلى فترة القرن الثالث قبل الميلاد، واثنين من القواعد السارية يرجح أن تكونا من الفترة المتأخرة، وفق الوزارة.

وتشمل أيضا قطعتين من حجارة المنجنيق مصنوعة من الحجر الكلسي تعود إلى الفترة الرومانية، وثلاثة أسلحة نارية تعود إلى القرن التاسع عشر وحزام خراطيش من الجلد يعود إلى القرن العشرين.

ويقول مؤرخون في تونس إن مواقع أثرية عديدة تعرضت إلى النهب وتهريب محتوياتها خلال فترة الاستعمار الفرنسي.