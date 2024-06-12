مسئول أمريكي: رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار يحمل استفسارات

صرح مسئول أمريكي مطلع على المفاوضات لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن رد حركة حماس على مقترح وقف اطلاق النار ليس قبولاً أو رفضاً صريحاً، بل استفسارات بشأن بعض بنود المقترح ومطالب إضافية.

وقال مسئول آخر إنه بينما لا تزال الولايات المتحدة تحلل رد حماس، يرى الوسطاء أن هناك إمكانية سد الفجوات المتبقية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بشأن الخطوات التالية والتي من المرجح أن تشمل جولة أخرى من المحادثات، وفقا لوكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، أمس، إن "حماس" والفصائل الفلسطينية "استجابت بشكل إيجابي وجدي لمقترح التهدئة، وفتحت الباب أمام الاتفاق".

واتهم الرشق، في بيان، وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"التحريض ومحاولة التهرب من التزامات الاتفاق".

وأضاف أن رد "حماس" والفصائل الفلسطينية كان "مسئولا وجديا وإيجابيا، وينسجم مع مطالب شعبنا ومقاومتنا ويفتح طريقا واسعا للتوصل إلى اتفاق".

وزعم مسئول إسرائيلي، مساء أمس، إن حركة حماس رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان ذلك أول رد من جانب تل أبيب بشكل غير مباشر عن إعلان حركة حماس في بيان مشترك مع حركة الجهاد الإسلامي تسليم الوسطاء الرد على المقترح الذي أعلنه بايدن.