 ولي العهد السعودي يؤكد لـ زيلينسكي دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية - الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي يؤكد لـ زيلينسكي دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية - الروسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 11:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 11:06 م

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله في جدة مساء اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم المملكة كل المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وأعرب الرئيس الأوكراني من جهته عن التقدير للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.

ووصل زيلينسكي إلى جدة مساء اليوم الأربعاء في زيارة رسمية للسعودية هي الثالثة له منذ العام الماضي.وكان زيلينسكي قد قام بآخر زيارة للسعودية في فبراير الماضي، حينها أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية.

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني إلى المملكة اليوم قبل ثلاثة أيام من قمة السلام العالمية المقرّر عقدها في سويسرا في 15-و16 يونيو الجاري.

وتؤكد مصادر في الرياض أن السعودية لن تشارك في قمة السلام بشأن أوكرانيا التي المقرر عقدها في سويسرا نهاية الأسبوع الحالي.

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