بيمكو تحذر من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في أمريكا

حذرت شركة الاستثمار المالي وإدارة الثروات الأمريكية العملاقة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كو (بيمكو) من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة بسبب الكثافة "العالية للغاية" للقروض المتعثرة المرتبطة بالعقارات التجارية في محافظ قروض هذه البنوك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون موراي رئيس الفريق العالمي للعقارات التجارية في بيمكو قوله "الموجة الحقيقية للضغوط بدأت للتو". ويدير هذا الفريق أصولا بنحو 173 مليار دولار.

وذكرت بلومبرج أن الغموض المحيط بتوقيت قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ببدء خفض أسعار الفائدة يفاقم التحديات التي تواجه قطاع العقارات التجارية، حيث أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تآكل قيمة هذه العقارات وحدوث موجة من التخلف عن سداد القروض، مما يترك البنوك عالقة في أصول يصعب بيعها. وقال موراي إنه على عكس بعض توقعات الأسواق، باعت بعض البنوك بعض أصولها عالية القيمة لتجنب خسائر أكبر.

وأضاف موراي "مع تزايد القروض المشكوك في تحصيلها بسبب موعد سدادها، نتوقع أن تبدا البنوك بيع هذه القروض الأشد خطورة لتقليل مخاطر القروض المتعثرة لديها"، مشيرا إلى أن فريقه اقتنص القروض المرتبطة بالعقارات التجارية التي تخلصت منها بعض البنوك الأمريكية الكبرى خلال الـ 18 شهرا الماضية.