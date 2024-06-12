أمسية لرصد الكواكب والنجوم من مكتبة المستقبل غدا الخميس

أعلن الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم أمسية فلكية في مكتبة المستقبل إحدى المنارات الثقافية بالجمعية، وضمن مبادراتها المجتمعية، رحلة علمية وثقافية بعنوان «رحلة لرصد الفضاء من مكتبة المستقبل »، وذلك بمقر المكتبة بشارع جسر السويس، والتى تأتي لنشر ثقافة الفضاء والفلك في المجتمع، عبر التعلم والاكتشاف العلمي التفاعلى، وذلك يوم غدا الخميس فى الساعة 8 مساء بحضور عدد من الشباب والنشء، والهواة والمهتمين بعلوم الفضاء والفلك.

قال الدكتور نبيل حلمى أن الرصد الفلكي سوف يتضمن مجموعة من الفعاليات، تبدأ برصد عدد من الكواكب بالعين المجردة والتلسكوبات.

كما يتعرف المشاركون إلى تحديد الاتجاهات باستخدام النجوم، ووصف القبة السماوية، والتعريف بعناصرها وحركاتها، فضلا عن تتبع حركات المجموعات النجمية، ورصد القمر وبعض النجوم بالتلسكوب، مع التطرق إلى قصص السابقين المتعلقة بالكواكب والمجموعات النجمية.

ويتم الرصد باستخدام التلسكوبات الفلكية التي يوفرها لهم فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك ، التى تجيب على استفسارات الحضور، ليحظى الجميع بتجربة مشاهدة الأجرام السماوية وتتبعها.