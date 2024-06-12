حزب الله يتوعد بزيادة عملياته ضد إسرائيل

توعد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين، اليوم الأربعاء، بزيادة العمليات ضد إسرائيل «كمًا ونوعًا»، وذلك ردًا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب طالب عبدالله بغارة ليلًا في جنوب لبنان.

وقال صفي الدين في كلمة خلال تشييع عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت: «إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي سنزيد من عملياتنا شدة وبأسًا وكمًا ونوعًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء، قُتل قيادي ميداني بارز في حزب الله، في غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان أوقعت أيضاً ثلاثة قتلى آخرين، كما أفاد مصدر عسكري.

ونعى حزب الله، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قائداً بارزاً في صفوفه قضى بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنه «القيادي الأعلى» في الحزب الذي يقتل منذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وأكّد مصدر مقرّب من حزب الله أنّ القيادي الميداني الكبير قضى بضربة إسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء، بلدة جويا الواقعة في جنوب لبنان على بُعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.