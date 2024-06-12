الموافقة على شراء فرقاطتين إضافيتين طراز إف 126 للبحرية الألمانية

أعطت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني الضوء الأخضر لشراء فرقاطتين إضافيتين طراز "إف 126" للبحرية الألمانية.

وصدر عن جلسة اللجنة، اليوم الأربعاء، تصريح أفاد بأن تكلفة مشروع التسليح تبلغ ثلاثة مليارات يورو.

من جهته، وجه مفتش (رئيس أركان) البحرية الألمانية، يان كريستيان كاك، الشكر لإصدار القرار الذي سيزيد عدد هذه السفن الحربية إلى ست سفن، وكتب أن هذه الخطوة ستكون "تعزيزا لبحريتنا".

وأضاف كاك أن "ست سفن حربية ستكون قادرة على المشاركة بشكل مستدام في مطاردة الغواصات في شمال الأطلسي، وحماية طرق الاتصال البحرية والبنية التحتية البحرية الحيوية".

يشار إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدأت عملية بناء أول فرقاطة من فئة "إف 126".

ويعتزم الجيش الألماني بناء سفن "تستطيع شن حرب بحرية ثلاثية الأبعاد في أنحاء العالم وبشكل شامل"، وذكر الجيش أن هذا يعني القدرة على محاربة أهداف تحت الماء وعلى سطح الماء وفي الجو. وتشمل أهم المهام القيام بالمراقبة البحرية و تنفيذ عملية حظر ودعم القوات الخاصة بالإضافة إلى عمليات الإخلاء. وتم تمويل أربع فرقاطات بالفعل، والآن تمت مراجعة خيار شراء سفينتين إضافيتين أيضًا.

من جانبه، قال كارستن كلاين ممثل الحزب الديمقراطي الحر في اللجنة "اليوم، قررنا أكبر عملية توريد حتى الآن لعام 2024". وأضاف: "الهدف من شراء السفن الجديدة هو تأمين حرية الملاحة في جميع أنحاء المحيط الأطلسي والبحار الساحلية الأوروبية الأخرى. ما يهم في هذه المرحلة هو كمية أسطول السفن الذي لا نلبي به أحد متطلبات حلف الناتو وحسب بل نعزز به أيضا الجيش الألماني ككل".