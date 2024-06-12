السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج

دشَّن وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) ، تضمنت التجربة ،التي تم تطبيقها لأول مرة ، إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي ، وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني.

وأشارت إلى أنه تم استعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي في نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

وأكد وزير النقل السعودي أن تدشين تجربة التاكسي الجوي يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030".

وأضاف أن مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواءً تقنيات التاكسي الجوي او السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز مجالات التنقل الذكي وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تُمكّن من توظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب توفير بيئات تجريبية للعمل على توسيع إدخال مختلف تقنيات النقل المستقبل.

وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الحجاج .