يتميز شهر ذي الحجة بخصوصية عن باقي أشهر العام الهجري، حيث إنه يضم أحد أبرز أركان الإسلام وهو فريضة الحج، والتي يسرها الله -تعالى- فلا تعد فرضًا إلا على المستطيع والمقتدر بالمال والطاقة البدنية.

والحج ركن من أركان الإسلام، وفُرض على النبي إبراهيم -عليه السلام- كما جاء في القرآن الكريم: "وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت"، وبعد إقامة القواعد وتطهير البيت الحرام، كان الأمر الرباني لنبيه إبراهيم بأن يدعو البشر من كل البقاع لحج بيت الله، منذ ذلك النداء ومكة المكرمة مجتمع العرب والمسلمين للحج في كل عام.

ويلزم لصحة الحج مجموعة من الشروط والأركان تعرف بالمناسك، وورد ذكرها في سورة البقرة في الآية الكريمة: "فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا"، وانطلاقا من تلك الآية نستعرض في حلقات مسلسلة واجبات الحج وأحكامه الحلقة السادسة.

تحدثنا في الحلقة السابقة عن قضاء يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، والذي يذهب فيه الحجاج إلى منى للمبيت بها، فقد ذكر ابن قدامة في المغني سبب تلك التسمية فقال: سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة، وقيل: سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى تلك الليلة في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه أهو حلم؟ أم من الله؟ فسمي يوم التروية.

ونستكمل في حلقة اليوم مع مزيد من التفصيل حول المحل الذي يستقر به الحجيج وهو مشعر منى المبارك.

* ما قصة تسميته؟

ذكرت روايات سبب تسمية منى، منها قول أبي عباس: إنما سُميت منى بالكسر؛ لأن جِبْرِيل عليه السلام عندما أراد أن يفارق "آدم" عليه السلام قال له: تمنَّ! قال: أتمنى الجنة، حسبما ذكر مدير مركز تاريخ مكة وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور فواز الدهاس، في تصريحات للصحافة للسعودية.

* مشهد البيعة

ونزلت في منى سورة النصر أثناء حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتم فيها بيعتي الأنصار المعروفة ببيعتي العقبة الأولى والثانية، حيث بايعه عليه الصلاة السلام في الأولى 12 شخصا من أعيان قبيلتي الأوس والخزرج، فيما بايعه في الثانية 73 رجلا وامرأتان من أهل المدينة وكانت قبل هجرته إليها.

- أطول طريق للمشاة في العالم

وينتهي في مشعر منى أطول طريق للمشاة في العالم، الذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مرورا بمزدلفة، وهو طريق بـ4 مسارات يضم على طوله المظلات للوقاية من أشعة الشمس، ويحتوي على الكراسي والمياه الباردة.

مشعر منى، هو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، وجمرة العقبة من جهة مكة المكرمة، ووادي محسر من جهة مشعر مزدلفة، ويعد أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة، حسب تقرير لقناة السعودية الإخبارية.

ونكمل مع الحديث عن ركن الحج الأعظم كما يوصف وهو وقوف الحجيج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات الطاهر يوم التاسع من شهر ذي الحجة.

الحج عرفة

وما يؤكد أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، ما ورد بسنن النسائي، عن عبدالرحمن بن يعمر، قال: شهدت رسول الله صل الله عليه وسلم فأتاه ناس، فسألوه عن الحج؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه".

- تاريخه وحدوده

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج، الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، بواسطة شاخص طوله 4 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، بحسب سكاي نيوز.

ويقع عرفات على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلو مترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلو متر مربع.

وفي عرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صل الله عليه وسلم :"وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف".

- أكملت لكم دينكم

ويعد الموقف الأبرز الذي شهد عليه صعيد عرفات، هي الخطبة النبوية بحجة الوداع والتي تعد ميثاق إكمال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إلى يوم الدين، وقد نزل فيه الوحي مبشرا أنه "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا".

- وصايا نبوية

وقال النبي بتلك الخطبة: "أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لأمرئ مال لأخيه إلا عن طيب نفس منه - ألا هل بلغت اللهم فاشهد".

كما أوصى صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته، وقال: "لا ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وسنة نبيه، ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد".

وتأكيدا على رسالة الإسلام في المساواة بين البشر، قال النبي: "أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله اتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى - ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد قالوا نعم - قال فليبلغ الشاهد الغائب".