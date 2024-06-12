بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

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أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ناقشا هاتفيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتفاعل بين البلدين في إطار دولة الاتحاد.

وقال المكتب الصحفي "تمت مناقشة القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجيين بين روسيا وبيلاروس في ضوء الاتفاقيات التي أعقبت المحادثات الروسية البيلاروسية رفيعة المستوى في مينسك في 24 مايو"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء

وأضاف المكتب الصحفي أنه "تم أيضا تناول بعض الجوانب العملية للتفاعل في إطار حالة الاتحاد".