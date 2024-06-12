رئيس الوزراء اليوناني: تيار الوسط الأوروبي لديه الزخم للتغيير بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تيار الوسط السياسي صمد في انتخابات البرلمان الأوروبي وخلق زخما للتغيير، ورفض المخاوف بشأن زيادة الشعبوية.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء، إن حزب الشعب الأوروبي يمين الوسط ضمن "أٌقلية معرقلة" ومازال الائتلاف مع جماعات الوسط سليما. ووصف نجاح أحزاب اليمين المتطرف بأنها مقتصرة في الأساس على فرنسا وألمانيا.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني "أعتقد أنه قد يكون هناك بعض المبالغة المفرطة بشأن هذا التحول تجاه تيار اليمين. أستطيع القول إن تيار الوسط الأوروبي صمد وربما أكثر مما توقعه الكثير من الناس".

وتعرض ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس لهزيمة من الأحزاب الشعبوية في تصويت الأحد الماضي، مما دفع ماكرون للدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا.

وفي ظل معاناة التيارات التقليدية الأوروبية ذات الثقل الكبير ، ظهر ميتسوتاكيس كلاعب قوي مهم في الاتحاد الأوروبي.

ورغم عدم تحقيق الهدف في انتخابات البرلمان الأوروبي، فاز حزبه حزب الديمقراطية الجديدة بأعلى نسبة أصوات، مما يتيح له تشديد قبضته على السلطة.