أدنوك تقترب من الفحص النافي للجهالة لشركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات

قالت مصادر مطلعة إن شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) اقتربت من الحصول على حق الفحص النافي للجهالة لشركة الكيماويات الألمانية كوفيسترو كجزء من العرض المحسن الذي قدمته الشركة الإماراتية للاستحواذ على الشركة الألمانية، مشيرة إلى وجود زخم جديد للمحادثات المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من عام بشأن الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة الألمانية تخطط لعقد اجتماع لمجلس الإشراف غدا الأربعاء لمناقشة الموضوع، مضيفة أن الشركتين حققتا تقدما خلال الأسابيع الأخيرة بشأن عدد من النقاط الأساسية في الصفقة.

وأشارت أدنوك إلى احتمال رفع قيمة عرضها غير الملزم لشراء الشركة مقابل 60 يورو للسهم بقيمة إجمالية 3ر11 مليار يورو (12 مليار دولار) إذا تمت عملية الفحص النافي للجهالة بشكل جيد.

وارتفع سعر سهم كوفيسترو اليوم بنسبة 6ر7% ، ثم تقلصت مكاسبه إلى 7ر6% بحلول الساعة العاشرة و48 دقيقة صباحا في فرانكفورت، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 8ر9 مليار يورو.

وقالت بعض المصادر إن عملية الفحص العميق النافي للجهالة ،إذا حصلت عليه أدنوك، قد تتم خلال الشهر الحالي ولن تظهر أي عثرات محتملة قبل تموز/يوليو المقبل. وتأمل كوفيسترو أن تؤدي العملية إلى زيادة قيمة عرض أدنوك بما يتراوح بين يورو و2 يورو للسهم الواحد، بحسب أحد المصادر.

وكانت "أدنوك" قد قدمت في البداية عرضا رسميا لشراء كوفيسترو مقابل 55 يورو للسهم، في تموز/يوليو الماضي قبل أن ترفع قيمته إلى 57 يورو في أيلول/سبتمبر الماضي بما يجعل القيمة السوقية لها إلى حوالي 11 مليار يورو.

وفي حزيران/يونيو الماضي رفضت إدارة كوفيسترو الموجود مقرها في مدينة ليفركوزن الألمانية عرض أدنوك الأول باعتبار قيمته منخفضة للغاية. كما شككت كوفيسترو في خطط أدنوك بشأن أنشطتها المتخصصة.

وطلب صندوق الاستثمار الألماني يونيون إنفستمنت وهو من أكبر 15 مساهم في كوفيسترو إدارة الشركة بالسماح لشركة أدنوك بالاطلاع التفصيلي على حسابات الشركة عقب تقرير نشرته بلومبرج عن اعتزام أدنوك زيادة قيمة عرض الاستحواذ.

وقال أرنه روبتينجبرج أحد مديري الصناديق في يونيون إنفستمنت "وجهة نظرنا أن هذا العرض يلبي كل الشروط لكي يدخل مجلس الإدارة في مناقشات معمقة حوله".

يذكر أن أدنوك التي تنتج أغلب إنتاج النفط في الإمارات العربية المتحدة تعتزم استثمار 150 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي والكيماويات.