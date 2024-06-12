مستشار الرئيس الفلسطيني: نشك في موقف أمريكا من وقف الحرب

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن وقف الحرب على غزة أولوية فلسطينية، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تؤيد وتدعم أي قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد.

وأضاف في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، أن هناك الكثير من الشكوك حول الموقف الأمريكي في وقف الحرب على قطاع غزة، لا سيما وأن واشنطن تتحمل المسئولية الكاملة عن العدوان، لأنها تغطي على جرائم إسرائيل.

وأكمل: «جربنا أمريكا أكثر من مرة، واستخدمت واشنطن الفيتو 3 مرات في مجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار، والآن أمريكا تسمح بتمرير هذا القرار.. المحك والتحدي الحقيقي في التنفيذ».

ونوه أن «أمريكا لا يمكن أن تسمح بوقف إطلاق النار، بينما تعطي إسرائيل من جهة أخرى الضوء الأخضر للاستمرار في هذا العدوان».

واستطرد: «إذا كانت واشنطن جادة في وقف العدوان هي تستطيع أن تأمر إسرائيل حتى بدون قرار من مجلس الأمن بأن توقف عدوانها وحينها سوف يتوقف».

واستُشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك جراء الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و120 مصابا، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان على غزة إلى 37164 شهيدا و84832 إصابة منذ السابع من أكتوبر.