590 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى

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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة وسط حراسة من قوات الشرطة، بالتزامن مع عيد نزول التوراة "شافوعوت".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب، حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء، على نسخة منه، أن "590 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم (الأربعاء)".

وبحسب "الأناضول"، يتوقع قيام المزيد من المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة عيد نزول التوراة "شافوعوت" الذي بدأ مساء الثلاثاء وينتهي مساء اليوم.

وجرت الاقتحامات عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، على شكل مجموعات وبحراسة الشرطة الإسرائيلية. وعادة ما تتكثف اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال الأعياد اليهودية.