ليبيا وتونس توقعان محضر اتفاق أمني لفتح معبر رأس جدير بين البلدين

وقع وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» في ليبيا عماد الطرابلسي، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري «محضر اتفاق أمني» بشأن فتح معبر رأس جدير بين البلدين.

وجاء التوقيع على محضر الاتفاق الأمني خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية التونسي، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

ويتضمن المحضر الموقع بين الجانبين "فتح البوابات الأربع المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة".

كان وزير الداخلية التونسي قد وصل إلى طرابلس في وقت سابق من اليوم الأربعاء لإجراء محادثات حول أزمة معبر "رأس جدير" والمغلق منذ مارس الماضي.

وتأتي زيارة الوزير التونسي إلى ليبيا بعد نحو شهر من زيارة مماثلة كان قام بها وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي إلى تونس والتقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد.

كانت السلطات الليبية قد أغلقت المعبر من جانبها في 20 مارس الماضي، بعد اشتباكات مسلحة بين كتائب ليبية. وقالت لاحقا إنها ستخضع المعبر لأعمال صيانة لكن تقارير ليبية تحدثت عن تحفظات بشأن الإجراءات المرتبطة بعبور السلع من بين أمور أخرى.

ولا يسمح حاليا إلا للحالات المستعجلة بعبور المعبر أو التونسيين العائدين من ليبيا.

وشهدت مدينة بن قردان التونسية في وقت سابق احتجاجات من قبل التجار للمطالبة بإعادة فتح المعبر.