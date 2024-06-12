الصين تشجع المؤسسات المالية المحلية على تمويل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود

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قالت وزارة التجارة الصينية في بيان مشترك مع عدد من المؤسسات الحكومية المعنية بالتجارة والتمويل إن الصين تشجع المؤسسات المالية على تقديم الدعم المالي لنشاط التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصين تعتزم توجيه المزيد من استثمارات القطاع الخاص نحو تطوير شركات تدير مستودعات جملة خارج الصين لدعم قطاع التجارة الإلكترونية الصيني.

يذكر أن العمل مع مستودعات الجملة في الخارج يساعد في تحقيق أقصى استفادة من هيكل التجارة الخارجية للصين.

وتسعى الصين لضمان حصول شركات التجارة الإلكترونية الصينية على التدفق الحر للبيانات وفقا للقانون.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية الشهر الماضي ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين بنسبة 6ر9% سنويا إلى 6ر577 مليار يوان (3ر81 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الوزارة إنه خلال الفترة المذكورة، شهدت واردات وصادرات التجارة الإلكترونية للصين مع الدول الشريكة في "التجارة الإلكترونية لطريق الحرير" مثل الإمارات والمجر وكمبوديا والبرازيل، نموا سريعا.

وأضافت الوزارة أن وتيرة التعاون الدولي في التجارة الإلكترونية تسارعت، مشيرة إلى أنها نظمت، لأول مرة، منصات للتجارة الإلكترونية الصينية لإجراء جولات ترويجية في دول أجنبية