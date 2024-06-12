 وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح لحماس بتقرير مصير المنطقة وشعوبها - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح لحماس بتقرير مصير المنطقة وشعوبها

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 3:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 3:54 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستعمل على إتمام صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وستواصل الضغط من أجل إبرامها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، مساء الأربعاء، أن بلاده مصممة، بالتعاون مع مصر وقطر، على رأب الصدع بين الطرفين (حماس وإسرائيل).

وأشار إلى أن «حماس الطرف الذي يتحمل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي»، مشددًا على أن الحركة «لا يمكنها ولن يُسمح لها بتقرير مصير المنطقة وشعوبها».

وعن الوضع الإنساني في غزة، نوه أن قصص ومعاناة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين، تشكلان دافعا لوضع حد للنزاع، واتباع مسار للوصول إلى أمن وسلام دائمين.


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