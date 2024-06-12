وزير الدفاع الألماني يعد بتقديم المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

وعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بتقديم المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، من بينها توريد أسلحة خفيفة بما في ذلك بنادق قناصة.

وأثناء زيارته المشتركة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لميدان تدريب في ولاية مكلنبورج-فوربومرن حيث يتم تدريب جنود أوكرانيين على نظام الدفاع الجوي باتريوت، قال بيستوريوس اليوم الثلاثاء إن برلين ستتيح هذه الشحنات بشكل سريع.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن الدعم يتعلق أيضا بتقديم أسلحة مضادة للدبابات ومكونات لذخيرة المدفعية كما يتعلق بالإضافة إلى ذلك بمجال المسيرات والتصدي للمسيرات.

وتابع بيستوريوس أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير 100 صاروخ باتريوت موجه إضافي في إطار مبادرة ألمانية بالتعاون مع الدنمارك وهولندا والنرويج مشيرا إلى أنه تم بالفعل تسليم 32 صاروخًا، وستتبعها 68 صاروخًا في الأسابيع القادمة.

ونوه بيستوريوس إلى أنه قبل أسبوعين تعهد بحزمة مساعدات بقيمة تقارب 500 مليون يورو، وأوضح أن هذه الحزمة تشمل بشكل خاص مدافع هاوتزر ذاتية الحركة و350 نظام طائرات بدون طيار و300 ماسورة مدفعية وذخيرة مطلوبة بشكل ملح للدفاع الجوي.

وبدوره، وجه زيلينسكي الشكر على الدعم وقلد بعض الجنود الأوكرانيين وجميعهم من أصحاب الخبرة القتالية في الحرب، أوسمة وميداليات. وصرح زيلينسكي بأن معظم الجنود الذين تم تدريبهم في ذلك الموقع، ينحدرون من مناطق جرى احتلالها لفترة مؤقتة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي الذي قدم إلى موقع التدريب على متن مروحية قادما من العاصمة الألمانية برلين، عن هؤلاء الجنود أنهم "متحمسون للتدريب بسرعة والعودة لاستعادة وطنهم وتحقيق النصر".

كان زيلينسكي شارك في برلين في مؤتمر دولي لإعادة إعمار بلاده ثم ألقى كلمة بعد ذلك في البرلمان الألماني.