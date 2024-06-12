ماركوس: التضخم مازال أكبر مشاكل الفلبين

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، إن التضخم مازال "أكبر مشاكل" البلاد الناتجة عن ارتفاع الأسعار حول العالم وهو الأمر الخارج عن سيطرة الحكومة.

وأضاف ماركوس اليوم الأربعاء، في حفل استقبال بالقصر الرئاسي احتفالا بيوم استقلال الفلبين، "رغم المشاكل الناتجة عن التضخم العالمي، مازالت بلادنا قادرة على كبح التضخم لمستوى معقول ويمكن التحكم فيه تقريبا".

وتسارع التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي إلى 9ر3 % في مايو، رغم أن المتوسط حتى الآن العام الجاري مازال في النطاق الحكومي المستهدف البالغ من 2 % إلى 4 %. وقال ماركوس "أنه تحسن كبير للغاية عن الوضع الذي كنا فيه قبل عام تقريبا"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الإثنين، إن خطة حكومية لخفض رسوم استيراد الأرز يمكن أن تساعد في تخفيف التضخم فى أسعار المواد الغذائية من التسارع في وقت لاحق من العام الجاري، وإعطاء البنك المركزي مساحة للتحول إلى التيسير النقدي. وخفض الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم الفلبيني العام الجاري إلى 4ر3 % من 6ر3%.