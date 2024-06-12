مسؤولون إسرائيليون يعتبرون رد حماس على مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار سلبيا

اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن حركة حماس ترفض فعليا الإطار الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد ساعات من رد الحركة على مقترح صفقة تبادل الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار.

وذكرت صحف عبرية أنه تم إطلاع رئيس الموساد دفيد برنياع مساء الثلاثاء على تفاصيل رد حماس من قبل رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التفاصيل أن حماس غيرت "المقترح بأكمله" في ردها.

وأضاف مسؤول إسرائيلي بارز أنه في حين أكد بايدن في خطابه على أن حماس يجب أن تقبل المقترح كما هو وأن توقع ببساطة على ما تم طرحه على الطاولة، أدخلت حماس "تغييرات جوهرية" على المقترح والذي يبدو بالتالي أنه "رد سلبي".

وأعلنت مصر وقطر الثلاثاء أنهما تسلمتا رد حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ، تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

ومن جانبها أكدت حركة حماس تسليم الرد وقالت في بيان: "يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة"، وفقا للموقع الرسمي للحركة.

وأضاف: "أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية".