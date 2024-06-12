أرسنال يحاول إنهاء أزمة مرتقبة لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال يرغب في التعاقد مع الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

ويُحسب للونين بشكل كبير تألقه في مشوار الريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث قدم مستوى مميز في أكثر من مباراة أبرزها ضد مانشستر سيتي في ربع النهائي وكذلك ركلات الترجيح، لكن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أعاده لمقاعد البدلاء لحساب البلجيكي تيبو كورتوا العائد من إصابة.

وذكر برنامج "إل بارتيدازو دي كوب" الإسباني أو (اللعبة العظيمة)، أن العلاقة بين لونين وأنشيلوتي ليست على ما يرام وأن الحارس الأوكراني يدرس مستقبله مع الريال وما إذا كان سيتخذ خطوة الرحيل هذا الصيف.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن أرسنال من بين أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع الحارس حال قرر الرحيل عن النادي الملكي.

ويمتلك أرسنال بين صفوفه الحارس الأساسي حالياً لمنتخب إسبانيا ديفيد رايا والذي قدم مستوى مميز في مشوار البريميرليج الموسم الماضي، وكذلك بديله آرون رامسديل حارس إنجلترا والذي يتوقع رحيله بسبب عدم اعتماد المدرب مايكل أرتيتا عليه.