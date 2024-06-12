 مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: الاقتصاد لم يسجل أي نمو خلال أبريل الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يونيو 2024 12:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: الاقتصاد لم يسجل أي نمو خلال أبريل الماضي

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 12:44 م

أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن الاقتصاد لم يسجل أي نمو خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" أن البيانات أظهرت عدم نمو إجمالي الناتج المحلي، بعد نموه بنسبة 4ر0% خلال مارس الماضي.

وتمثل هذه الأرقام صداعا لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي ربط الكثير من حملته للانتخابات العامة بالمستوى القياسي الأخير للتحسن الاقتصادي في ظل حكومته المحافظة.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب نمو الاقتصاد بنسبة 6ر0% خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعني خروج بريطانيا من ركود صغير أصاب اقتصادها في نهاية العام الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك