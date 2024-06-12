مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: الاقتصاد لم يسجل أي نمو خلال أبريل الماضي

أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن الاقتصاد لم يسجل أي نمو خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" أن البيانات أظهرت عدم نمو إجمالي الناتج المحلي، بعد نموه بنسبة 4ر0% خلال مارس الماضي.

وتمثل هذه الأرقام صداعا لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي ربط الكثير من حملته للانتخابات العامة بالمستوى القياسي الأخير للتحسن الاقتصادي في ظل حكومته المحافظة.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب نمو الاقتصاد بنسبة 6ر0% خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعني خروج بريطانيا من ركود صغير أصاب اقتصادها في نهاية العام الماضي.