الرئيس الألماني: شراكات المدن ستلعب دورا مهما في إعادة إعمار أوكرانيا مستقبلا

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن الشراكات بين المدن الأوكرانية والبلديات في ألمانيا يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

وخلال حفل استقبال للمشاركين في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، قال شتاينماير اليوم الثلاثاء إن السكان في المناطق المحلية تحديدا يعرفون على أفضل نحو ما هو مطلوب الآن وفي المستقبل وكيف يمكن تقديم المساعدة بسرعة وبشكل ملموس وبشكل يخلو من البيروقراطية.

وأضاف شتاينماير أنه تولى انطلاقا من اقتناع تام، بالاشتراك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خريف 2022 رعاية شبكة شراكة المدن بين البلدين مشيرا إلى أن هناك في الوقت الراهن أكثر من 200 شراكة من هذه الشراكات.

ووجه شتاينماير الشكر إلى رجال وسيدات الأعمال الألمان لإبدائهم الاستعداد المشاركة في إعادة البناء الاقتصادي في أوكرانيا، وقال إن هذا الأمر يحظى بـ " أهمية حاسمة بالنسبة للبداية الجديدة"، واستطرد أن ما تحتاجه أوكرانيا الآن وفي الأعوام المقبلة هو الاستثمار في المستقبل. وأعرب شتاينماير عن سروره بالحضور القوي لقطاع الأعمال الألماني في مؤتمر أوكرانيا.

وشدد شتاينماير على أهمية إعادة البناء الاجتماعي أيضًا، وفقًا لنص خطابه الذي تم نشره بشكل مسبق، وقال إن أوكرانيا تفتقر الآن إلى جيل الشباب بأكمله بسبب الحرب، وذكر أن البلاد ستحتاج في المستقبل إلى هؤلاء الشبان الطموحين والمتعلمين بشكل جيد للغاية. ورأى شتاينماير أن من الواجب الحفاظ على إيمان هؤلاء الشباب بالمستقبل مشيرا إلى أن تحقيق ذلك، يتطلب توفير مدارس ورياض أطفال وكهرباء وطرق ومستشفيات وجامعات.