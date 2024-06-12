تقتل الأطعمة فائقة المعالجة والكحول والتبغ والوقود الأحفوري 7ر2 مليون شخص سنويا في جميع أنحاء أوروبا، حسبما ورد في تقرير جديد صدر عن منظمة الصحة العالمية.

وقال الخبراء إن "الصناعات القوية" تؤدي إلى اعتلال الصحة والوفاة المبكرة لأنها تتدخل في سياسات الحكومة وجهودها للحد من حالات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ودعت منظمة الصحة العالمية، في تقرير جديد، إلى "تنظيم صارم للحد من قوة الصناعة" كما دعت الحكومات إلى الارتقاء بسياسات الصحة والتي يتم "تحديها أو تأخيرها أو إضعافها أو إيقافها" بانتظام من قبل الصناعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "أكثر من 7400 شخص يموتون يوميا" في منطقتها الأوروبية بسبب المنتجات والممارسات الضارة "التي تقودها الصناعة التجارية".

وأضافت المنظمة "تتسبب هذه المنتجات التجارية في حدوث 24% من إجمالي الوفيات، بما في ذلك نسبة كبيرة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية (4ر51 %) والسرطان (4ر46 %)."

وبشكل عام، تعد صناعات التبغ والكحول والأغذية والوقود مسؤولة كليا أو جزئيا عن حدوث 7ر2 مليون حالة وفاة سنويا في أوروبا، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.