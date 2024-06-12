نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نستعد لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

كشف الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن وجود أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني في عداد المفقودين في قطاع غزة، فضلا عن الأعداد التي ما زالت تحت الأنقاض منذ بدء الحرب الأخيرة على القطاع.

وأكد خلال تصريحات برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، وجود شواهد على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم قتل بحق مئات الفلسطينيين، ودفنهم في مقابر جماعية بقطاع غزة.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 150 صحفيا، وإصابة 157 آخرين خلال الحرب الأخيرة على غزة، فضلا على الأعداد في الضفة الغربية، لافتا إلى إصابة أكثر من 20 صحفيا خلال مسيرة الأعلام بالضفة الأسبوع الماضي.

وشدد أن وسائل الإعلام الفلسطينية تعرض لحرب ممنهجة من قبل الاحتلال، مضيفا أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين بصدد توقيع اتفاقية مع نقابة الصحفيين المصريين، الأربعاء؛ تمنح الصحفيين الفلسطينيين نفس مزايا زملائهم المصريين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعلن عن تحرك قانوني وشيك للنقابة الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية جرائمها بحق الصحفيين.

وأوضح أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعدت ملفا قانونيا موثقا يضم شهادات وفيديوهات وصورا لكل صحفي استشهد أو أصيب برصاص الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم الحصول على توكيلات من عائلات الضحايا لمقاضاة الاحتلال.