شولتس ينتقد مقاطعة البديل وتحالف سارا فاجنكنشت لكلمة زيلينسكي في البرلمان

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس مقاطعة حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" للكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية مساء اليوم إن هذا السلوك يعد من قبيل "عدم الاحترام".

ونوه المتحدث إلى أن المستشار الألماني "انزعج بشدة لكنه لم يتفاجأ" من هذا السلوك.

كانت قطاعات كبيرة من كتلة حزب البديل وكل مجموعة "تحالف سارا فاجنكنشت" قاطعت الكلمة التي ألقاها زيلينسكي في البرلمان.

وبخلاف الكلمة التي ألقاها في البرلمان، شارك الرئيس الأوكراني في برلين أيضا في مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في بلاده كما توجه برفقة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى ميدان تدريب في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا حيث يتم تدريب جنود أوكرانيين على نظام الدفاع الجوي باتريوت.