السعودية تعلن وصول 5ر1 مليون حاج من خارج المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء أنها استقبلت ما يزيد على 5ر1 مليون حاجّ خلال موسم الحج لهذا العام عبرران جميع منافذ المملكة ، وذلك حتى نهاية يوم 10 يونيو الجاري.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، في بيان، أن "عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ4ر1 مليون حاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 2ر59 ألف حاج، و7ر4 ألف حاج عبر المنافذ البحرية".



وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.