بعفوية وحسرة ودموع، طلبت الطفلة الفلسطينية رفيف عابد الاحتفاظ بمفتاح منزل عائلتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي، ليظل معها ذكرى، أسوة بعادة أجدادها الذين هُجّروا قسرا عام 1948 واحتفظوا بمفاتيح منازلهم لتظل أملا لهم بالعودة.

وبينما كانت تتفقد منزلها المدمر في بلدة كفر دان غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، طلبت رفيف (9 سنوات) من مصور وكالة «الأناضول» مساعدتها باستخراج المفتاح من حطام باب المنزل الذي دمّره الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء.

بدت رفيف حزينة والدموع على وجنتيها بينما كانت تتفقد المنزل، وتقول لمراسل الأناضول: «قصفوا بيتنا ونحن بداخله، وبعد مناشدات سُمح لنا بالخروج».

تبكي رفيف، وتطلب بعفوية من مصور الأناضول هشام أبو شقرة مساعدتها في الحصول على مفتاح منزلها «ليبقى ذكرى» معها، بحسب قولها.

ودرجت هذه العادة بين الفلسطينيين منذ أن هجرتهم الجماعات الصهيونية المسلحة عام 1948، حيث يعبّرون من خلالها عن تمسكهم بالعودة إلى منازلهم، مع أن المنازل التي تعود لها مفاتيحهم لم تعد موجودة وفق عهدهم بها بعد وضع اليد عليها ومنحها لمستوطنين إسرائيليين أو تدميرها وإقامة أبنية جديدة مكانها.

ومساء الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعينا بطائرة مروحية ومسيّرات عملية عسكرية في كفر دان قتل خلالها 6 فلسطينيين بينهم 3 من البلدة، و3 من بلدات مجاورة فيما أصيب آخرون، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 543، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة بما فيها القدس، بينما كثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة قرابة 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أمريكي مطلق، متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال «إبادة جماعية»، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.