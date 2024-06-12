واشنطن: شراكتنا مع تركيا راسخة رغم الانقسام بشأن حرب غزة

قال السفير الأمريكي لدى أنقرة، جيف فليك، الأربعاء، إن تركيا «لا تزال راسخة في الغرب، وإن شراكتها مع الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى»، حتى مع استمرار الانقسام بينهما بشأن حرب إسرائيل على غزة.

وأضاف فليك، الذي سيترك منصبه هذا الخريف، أن «تأييد تركيا لتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتفاق على بيع طائرات F-16 الأمريكية لها، يشير إلى ميل أنقرة نحو الغرب هذا العام، ويمهد الطريق لزخم دائم في التجارة والاستثمار».

وتابع: «نأمل ألا تنضم تركيا لدول بريكس، وإذا حدث ذلك فليس من المتوقع تغير دبلوماسي كبير. لم تكن الشراكة الإستراتيجية أقوى من أي وقت مضى ونحن كذلك»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية سلطت الضوء على دعم أنقرة «المثالي» لكييف، على الرغم من قوة تركيا الاقتصادية والتجارية وعلاقات الطاقة مع روسيا.

وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترات رئيسية في السنوات الأخيرة، بسبب تحالف الولايات المتحدة مع الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا «إرهابيين»، فضلاً عن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية S-400، لكن الخلاف الأخير يدور حول حرب غزة.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة ما وصفها بـ«جرائم الحرب الإسرائيلية» والدعم الأميركي لتل أبيب.

وقال السفير الأمريكي في هذا الصدد: «رغم زيارة أردوغان المقررة وإلغاء زيارته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي بسبب مشاكل الجدولة، حدث ذلك أيضاً في وقت يلقي فيه الوضع في غزة بخلفية سياسية صعبة».

وأضاف: «من الواضح أنه ستكون هناك خلافات بشأن غزة، لكن علاقات أنقرة وثيقة مع حماس، حيث قدم القادة السياسيون قنوات اتصال قيمة خلال فترة صراع وفي محادثات وقف إطلاق النار، وهذا ما تفعله واشنطن في بعض الأحيان. نطلب منهم إيصال الرسائل لحماس».

ويواصل الرئيس التركي لعب دور بارز على الساحة الدولية، إذ التقى بالزعيم السياسي لحركة حماس، الشهر الماضي، لمناقشة وقف إطلاق النار الدائم المحتمل وتسريع المساعدات الإنسانية لغزة.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن تركيا لا تعتبر حماس منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، سوت تركيا نزاعًا مع الولايات المتحدة أدى إلى تعطيل بيع طائرات حربية من طراز F-16، إذ جعل بايدن موافقة تركيا على عضوية السويد في الحلف شرطاً أساسياً لبيع طائرات F-16.

وكانت إدارة بايدن أبلغت الكونجرس، في 26 يناير الماضي، بنيتها، المضي قدماً في بيع 40 طائرة من طراز F-16 التي تنتجها لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 من معدات التحديث إلى تركيا، وذلك بعد يوم من إتمام أنقرة التصديق الكامل على عضوية السويد في الناتو.

وتقدمت تركيا بهذا الطلب لأول مرة في أكتوبر 2021، بعد عامين من استبعاد الولايات المتحدة، لأنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة من طراز F-35 من الجيل الخامس، بسبب شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية من طراز S400، كما تعثرت عملية البيع لشهور، بسبب قضايا من بينها رفض تركيا الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو