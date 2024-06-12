ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن الذي ينص على وقف إطلاق النار في غزة

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان لها اليوم الثلاثاء بالقرار رقم (2735) الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، وينص على وقف إطلاق النار الدائم، والإنسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات اللازمة، ورفض أي تغيير ديمغرافي أو تقليص المساحة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الوزارة قالت في بيان "أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة /الوحدة الوطنية المؤقتة/، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالقرار رقم (2735) الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الإثنين والذي ينص على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب التام لقوات الاحتلال من قطاع غزة".

وجددت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" التأكيد على الموقف الثابت لدولة ليبيا، بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين.

ونصَّ قرار مجلس الأمن على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب التام من قطاع غزة وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين وإدخال المساعدات اللازمة، ورفض أي تغيير ديمغرافي أو تقليص المساحة في قطاع غزة.