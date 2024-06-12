 غانا تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديونها - بوابة الشروق
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غانا تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديونها

أكرا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 12:43 م

أعلنت وزارة المالية في غانا، في بيان اليوم الأربعاء، أن حكومة غانا توصلت إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة الديون التي تم الاتفاق عليها في يناير الماضي.

وقال البيان "تضفي مذكرة التفاهم الصبغة الرسمية على الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الدائنين الرسميين في يناير الماضي وتشكل خطوة حاسمة نحو استعادة غانا القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولا تزال الشروط المالية للاتفاق دون تغيير، وهو يوفر تخفيفا كبيرا لخدمة الديون خلال فترة البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، مما يسمح بتوجيه الموارد المالية نحو المجالات الحيوية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

وتتولى الصين وفرنسا رئاسة لجنة الدائنين الرسميين في غانا.


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