مدرب ألمانيا يعوض نجم دورتموند عن إحباط نهائي الأبطال

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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تعرض ألكساندر بافلوفيتش لاعب خط وسط المنتخب الألماني لإصابة ستحول دون مشاركته مع "المانشافت" في نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

لاعب الوسط صاحب الـ20 عاما، والذي يدافع عن ألوان بايرن ميونخ تلقى إصابة في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الألماني لضربة البداية في مشوار اليورو بمواجهة استكلندا التي تقام يوم الجمعة المقبل.

وبحسب الصحيفة أيضا، فإن يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني قد استدعى إيمري كان لاعب خط الوسط المُخضرم بصفوف بروسيا دورتموند للقائمة بدلاً من بافلوفيتش.

ولعب بافلوفيتش مع بايرن الموسم الماضي 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ويأتي استدعاء كان ليكون مكافأة قدرية للاعب الذي خسر مع فريقه مؤخرا نهائي دوري أبطال أوروبا لحساب ريال مدريد