إيبولا الطماطم تشكل خطرا جديدا على التضخم المتسارع في نيجيريا

أشار تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم في نيجيريا سبب أزمة جديدة للسلطات في مكافحة تضخم أسعار الغذاء، والذي وصل لأعلى مستوى منذ عقود، وأثار احتجاجات وعمليات نهب.

وأرجع وزير الزراعة محمد أبو بكر، في منشور حديث عبر منصة "إكس"، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سبب ارتفاع أسعار الطماطم إلى تضرر الإنتاج جراء عدوى شديدة بآفة تعرف باسم إيبولا الطماطم (أو حفار أوراق الطماطم)، تسببه حشرة تشبه العثة.

وأرسلت الحكومة فرقا إلى المناطق المتضررة لمكافحة الخطر ومساعدة المزارعين في إنقاذ محاصيلهم بأسرع وقت ممكن.

وارتفع سعر الطماطم، وهي مكون رئيسي في العديد من الأطباق المفضلة في نيجيريا، بسبب نقص العرض، وفقا للتجار بالأسواق.



