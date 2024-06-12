 إيبولا الطماطم تشكل خطرا جديدا على التضخم المتسارع في نيجيريا - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يونيو 2024 11:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إيبولا الطماطم تشكل خطرا جديدا على التضخم المتسارع في نيجيريا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 11:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 11:11 م

أشار تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم في نيجيريا سبب أزمة جديدة للسلطات في مكافحة تضخم أسعار الغذاء، والذي وصل لأعلى مستوى منذ عقود، وأثار احتجاجات وعمليات نهب.

وأرجع وزير الزراعة محمد أبو بكر، في منشور حديث عبر منصة "إكس"، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سبب ارتفاع أسعار الطماطم إلى تضرر الإنتاج جراء عدوى شديدة بآفة تعرف باسم إيبولا الطماطم (أو حفار أوراق الطماطم)، تسببه حشرة تشبه العثة.

وأرسلت الحكومة فرقا إلى المناطق المتضررة لمكافحة الخطر ومساعدة المزارعين في إنقاذ محاصيلهم بأسرع وقت ممكن.

وارتفع سعر الطماطم، وهي مكون رئيسي في العديد من الأطباق المفضلة في نيجيريا، بسبب نقص العرض، وفقا للتجار بالأسواق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك