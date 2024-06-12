البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المقبلة في 60 بلدية.

وشجعت البعثة عبر منصة إكس جميع الليبيين المؤهلين، بما في ذلك النساء والشباب، على التسجيل لممارسة حقهم في انتخاب القيادات المستقبلية لبلدياتهم ، مشيرة إلى أنه أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحياتهم اليومية ولكن أيضا للتنمية الشاملة والاستقرار في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في التاسع من يونيو فتح سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية في 60 بلدية من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها من أصل 160 بلدية وذلك خلال مؤتمر صحفي.