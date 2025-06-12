ننشر قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين في الشرقية

حصلت «الشروق» على قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2024 - 2025 (الدور الأول).

وحصلت الطالبة ريناد مصطفى إبراهيم عطية السيد، من معهد الشيخ محمد سليم زيدان الابتدائي، على المركز الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بمحافظة الشرقية بمجموع 574 درجة، فيما حصل الطالب إياد محمد حلمي سيد أحمد، من معهد الحرمين الابتدائي، على المركز الثاني بمجموع 570 درجة.

وضمت قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بمحافظة الشرقية 5 طلاب وطالبات، بينهم ولدان و3 فتيات.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024 - 2025 (الدور الأول).

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2024 - 2025 (الدور الأول) 220 ألف و383 طالبا وطالبة، حضر منهم 217 ألف و724 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 189 ألف و930 طالبا وطالبة بنسبة 87.23%.