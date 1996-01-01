نهائي عربي ثالث في تاريخ كأس الأمم الإفريقية على الأبواب

تنتظر بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري رقمًا سيحدث للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة التي يمتد عمرها إلى 62 عامًا، ورقمًا آخرًا سيحدث للمرة الأولى عبر النسخ الـ 32 التي أُقيمت حتى الآن.

وضرب المنتخب الجزائري موعدًا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام نيجيريا، بينما ينتظر المنتخب التونسي مواجهة حامية الوطيس أمام السنغال في الدور ذاته، وذلك بعد تغلب ثعالب الصحراء على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4/3، وفوز نسور قرطاج على مدغشقر بثلاثية نظيفة.

وأصبحت كأس الأمم التي تستضيفها مصر للمرة الرابعة في انتظار نهائي عربي خالص يتجدد للمرة الثالثة على مدار تاريخ المسابقة، في حال تغلب الجزائر على نيجيريا مع فوز تونس على السنغال، إلا أنه سيكون أول نهائي عربي يجمع فريقان لا يستضيف أحدهما البطولة.

ولم يسبق للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية وأن جمع فريقان عربيان إلا في مرتين سابقتين كانت أولهما عام 1959 والذي جمع المنتخب الوطني أمام نظيره السوداني.

وأقيمت البطولة الإفريقية عام 1959 على الأراضى المصرية، حيث استضاف حينها ملعب النادى الأهلي المعروف حاليًا باسم التتش المباراة النهائية بين مصر والسودان، حيث نجح الفراعنة في وقتها من تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ودخل المنتخب الوطني أمام نظيره السوداني المباراة النهائية وكلًا منهما يملك نقطتين من الفوز على المشارك الثالث والأخير في البطولة أُثيوبيا، إلا أن فارق الأهداف حينها كان في صالح الفراعنة، لتصبح نتيجة التعادل في المباراة النهائية ترجح كفة مصر في الصعود على منصة التتويج، إلا أن أبناء المدرب المجري بال تيكوس، من الفوز بهدفين أحرزهما عصام بهيج.

النهائي العربي الثاني جمع المنتخب التونسي أمام نظيره المغربي في عام 2004 بالنسخة التي استضافها أبناء نسور قرطاج، حيث تمكن حينها أبناء المدرب روجيه لومير من تحقيق اللقب الوحيد لتونس على مدار التاريخ.

وشهد ذلك النهائي الذي أُقيم على ملعب ستاد رادس إثارة كبيرة، حيث تقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق دوس سانتوس قبل أن يتعادل يوسف مختاري لأسود الأطلس، فيما حسم زياد الجزيري اللقب لنسور قرطاج بهدف من متابعة ذكية في الدقيقة 52.

وكانت صحيفة فرانس فوتبول العالمية كانت قد اختارت نهائي عام 2004 كأفضل المباريات النهائية فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك حسب تصويت الجماهير، حيث حصلت تلك المباراة على نسبة 37%، متفوقةً على نهائي زامبيا أمام كوت ديفوار عام 2012 ونيجيريا أمام الكاميرون عام 2000.

وصول فريقان عربيان لنهائي كأس الأمم على أرض محايدة لن يكون هو الرقم الذي سيحدث للمرة الأولى فحسب، حيث ستكون مواجهة الجزائر وتونس هي الأولى في تاريخ نهائيات كأس الأمم الإفريقية، حيث لم يتأهل أبناء المدرب الحالي آلان جيريس للقاء النهائي سوى 3 مرات كانت أولهما أمام غانا في 1965 و الثانية أمام جنوب إفريقيا في عام 1996 والثالثة أمام المغرب في عام 2004، بينما لم يتأهل أبناء المدرب جمال بلماضي للمباراة النهائية سوى أمام نيجيريا عامي 1980 و1990.